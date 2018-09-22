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Осака обыграла Джорджи и вышла в финал турнира в Токио, где сыграет с Плишковой

Осака обыграла Джорджи и вышла в финал турнира в Токио, где сыграет с Плишковой
Теннис / WTA

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире в Токио (Япония) под третьим номером, пробилась в финал, в двух партиях обыграв итальянку Камилу Джорджи со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Действующая победительница US Open 9 раз подала навылет и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. Двойных ошибок Осака не допустила. На счету Джорджи 5 эйсов и 8 двойных ошибок. Взять подачу соперницы итальянка шансов не имела.

За главный титул соревнований в Токио Осака поспорит с бывшей первой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой (4).

Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября. Действующей чемпионкой Toray Pan Pacific Open является датчанка Каролина Возняцки.

22 сентября 2018 года, суббота. 07:00 МСК
Токио. 1/2 финала
Матч окончен
Камила Джорджи
Камила Джорджи
37
Италия
2:6
3:6
 
Наоми Осака
Наоми Осака
7
Япония
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