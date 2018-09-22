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Бертенс обыграла Саккари и вышла в финал турнира в Сеуле

Бертенс обыграла Саккари и вышла в финал турнира в Сеуле
Теннис / WTA

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Сеуле (Южная Корея) под вторым номером, вышла в финал, в двух партиях обыграв представительницу Греции Марию Саккари (3) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Кики 2 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 8 двойных ошибок и 4 брейка.

За главный трофей соревнований уроженка Ватерингена, занимающая 12-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с победительницей пары Се Шувэй (Тайвань, 6) – Айла Томлянович (Австралия).

Действующей победительницей турнира в Сеуле является представительница Латвии Елена Остапенко. Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 23 сентября.

22 сентября 2018 года, суббота. 08:00 МСК
Сеул. 1/2 финала
Матч окончен
Мария Саккари
Мария Саккари
32
Греция
4:6
2:6
 
Кики Бертенс
Кики Бертенс
12
Нидерланды
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