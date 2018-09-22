Осака: моя подача доставила Джорджи много неприятностей

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире в Токио под третьим номером, прокомментировала победу в полуфинале над итальянкой Камилой Джорджи – 6:2, 6:3. Японка проиграла только восемь розыгрышей на своей подаче.



«Думаю, моя подача доставила сопернице сегодня много неприятностей. Камила здорово играла, но я отлично подавала и действительно хотела попасть в финал», – цитирует Осаку официальный сайт WTA.



В решающем матче соревнований победительница US Open сыграет с чешкой Каролиной Плишковой, которая посеяна под четвёртым номером. Беспроигрышная серия Осаки составляет уже 10 матчей. Последнее поражение она потерпела в первом раунде турнира в Цинциннати от теннисистки из Греции Марии Саккари.

Осака обыграла Джорджи и вышла в финал турнира в Токио, где сыграет с Плишковой