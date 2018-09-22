Медведев: впервые играл с Тимом на юниорском турнире – он просто уничтожил меня

Российский теннисист Даниил Медведев вспомнил свою первую встречу с австрийцем Домиником Тимом. Вчера Даниил уступил Доминику в четвертьфинальном матче турнира в Санкт-Петербурге.



«Я совершенно забыл про этот матч, пока мой тренер не сказал мне после сегодняшней игры, что Доминик где-то обмолвился – мол, мы с ним уже когда-то играли друг против друга. Тогда я вспомнил, что это было в Умаге.

Это был юниорский турнир, первая категория. Тогда я попал в «основу», хотя в рейтинге стоял еще не очень высоко. Я знал, что Тим там будет. Он на тот момент уже сыграл финал юниорского «Ролан Гаррос», и было непонятно, зачем они приехал в Умаг. Я тогда говорил своим друзьям: хорошо было бы попасть на какого-нибудь слабенького игрока в первом круге, а во втором сыграть с Тимом. Тогда эти очки были очень важны для меня.



Тогда я попал на лаки-лузера, обыграл его. По-моему, это был то ли брат, то ли племянник Чилича. А во втором круге я проиграл Тиму в двух сетах, если я не ошибаюсь – 0/6, 2/6. Но это был очень крутой опыт, на грунте. Он просто уничтожил меня – Тим на 4 года старше», – цитирует Медведева пресс-служба St. Petersburg Open.