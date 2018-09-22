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Томлянович вышла в финал турнира в Сеуле, где сыграет с Бертенс

Томлянович вышла в финал турнира в Сеуле, где сыграет с Бертенс
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Айла Томлянович пробилась в финал турнира в Сеуле (Южная Корея), в трёх партиях обыграв представительницу Тайваня Се Шувэй (6) со счётом 6:4, 5:7, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 20 минут.

Австралийская теннисистка 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 18 имевшихся. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 6 из 6.

За главный трофей соревнований в столице Южной Кореи Томлянович поспорит с теннисисткой из Нидерландов Кики Бертенс (2).

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 23 сентября. Действующая чемпионка Елена Остапенко из Латвии во втором круге проиграла Александровой.

22 сентября 2018 года, суббота. 10:00 МСК
Сеул. 1/2 финала
Матч окончен
Се Шувэй
Се Шувэй
29
Китайский Тайбэй
4:6
7:5
4:6
Айла Томлянович
Айла Томлянович
53
Австралия
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