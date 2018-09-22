Первый матч Федерера и Джоковича в дуэте – в обзоре матчей Кубка Лэйвера

В Чикаго завершился первый игровой день Кубка Лэйвера–2017, по итогам которого команда Европы выигрывает у команды мира со счётом 3:1.



Единственное очко команде мира принесли южноафриканец Кевин Андерсон и американец Джек Сок, обыгравшие звёздную пару — серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера – 6:7 (5:7), 6:3, 10:6.



В стартовом матче турнира болгарин Григор Димитров добыл уверенную победу над американцем Фрэнсисом Тиафо – 6:1, 6:4.



Британец Кайл Эдмунд закрепил преимущество своей команды победой над Джеком Соком – 6:4, 5:7, 10:6.



В заключительном одиночном матче игрового дня бельгиец Давид Гоффен оказался сильнее представителя Аргентины Диего Шварцмана – 6:4, 4:6, 11:9.

Кубок Лэйвера завершится в воскресенье, 23 сентября.