Победы Осаки и Кар. Плишковой – в обзоре полуфиналов турнира в Токио

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Токио (Япония) под четвёртым номером, пробилась в финал, в трёх партиях обыграв хорватку Донну Векич со счётом 6:2, 4:6, 6:3.



Соперницей Плишковой по решающему матчу стала японская теннисистка Наоми Осака, которая не испытала проблем в матче с итальянкой Камилой Джорджи – 6:2, 6:3. Третья ракетка соревнований выиграла десятый матч подряд. За весь матч Осака проиграла на своей подаче только восемь розыгрышей.

Ранее Плишкова и Осака встречались на корте дважды – девушки одержали по одной победе.

Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября. Действующей чемпионкой Toray Pan Pacific Open является датчанка Каролина Возняцки.