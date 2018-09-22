Федерер: наша дружба с Надалем меняет отношение людей к теннису

Швейцарец Роджер Федерер рассказал об отношениях между теннисистами вне корта.



«Когда только начал играть на взрослом уровне, Андре Агасси относился ко мне очень дружелюбно. Пит Сампрас говорил не так много, как Андре, но тоже был добр. Карлос Мойя и Тим Хэнман – эти парни были очень опытными, но прекрасно относились к новому поколению игроков.



Как и они, я всегда считал, что по отношению к молодым игрокам следует быть дружелюбным, а не, напротив, заставлять их чувствовать себя некомфортно. Уважение между людьми очень важно.



Думаю, когда люди смотрят на наши отношения с Надалем, они немного меняют отношение к теннису. Мы долгое время являемся соперниками на корте, но вне стадиона поддерживаем отличные отношения. Многие думают, что спорт – жёсткий вид, но спорт – это просто спорт. В жизни всё совсем иначе», – цитирует Федерера Tennis World USA.

Федерер: я отказался играть в паре с Надалем из-за нашего соперничества