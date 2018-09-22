Победа Ван Цян над Путинцевой – в обзоре финала турнира в Гуанчжоу

Китайская теннисистка Ван Цян, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под третьим номером, в финале соревнований в двух сетах одержала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (5) — 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 12 минут.

Ван Цян одержала вторую победу на турнирах категории WTA – в июле она стала чемпионкой турнира в Наньчане. С учётом соревнований категории ITF у китаянки теперь 9 побед на турнирах. 26-летняя уроженка Тяньцзиня располагается на 41-м месте в рейтинге WTA.

Ранее Ван Цян и Путинцева встречались на корте один раз – в 2018 году в третьем круге «Ролан Гаррос», где победа досталась теннисистке из Казахстана.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».