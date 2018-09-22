Клижан: колено и бедро не болят, не чувствую никаких последствий падения

Словацкий теннисист Мартин Клижан дал комментарий после победы над швейцарцем Стэном Вавринкой в полуфинале турнира St. Petersburg Open. 65-я ракетка мира выиграл встречу со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

«После предыдущего матча мы в течение двух часов поработали с физио. Сейчас всё хорошо, колено и бедро не болят, не чувствую никаких последствий падения.



Стэн – один из лучших игроков в мире, горжусь, что смог наконец выиграть. Мне очень нравится в Санкт-Петербурге, так что с нетерпением жду финала, всегда приятно играть в финале любого турнира», — передаёт слова Клижана корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Соперником Клижана в борьбе за главный трофей соревнований станет победитель пары Доминик Тим (Австрия, 1) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 5).