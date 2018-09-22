Победы Бертенс и Томлянович — в обзоре полуфинальных игр турнира в Сеуле

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Сеуле (Южная Корея) под вторым номером, вышла в финал, в двух партиях обыграв представительницу Греции Марию Саккари (3) со счётом 6:4, 6:2.

За главный трофей уроженка Ватерингена, занимающая 12-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с представительницей Австралии Айлой Томлянович, которая в полуфинале в трёх сетах взяла верх над Се Шувэй (6) из Тайваня — 6:4, 5:7, 6:4.

Действующей победительницей соревнований в Сеуле является латвийка Елена Остапенко. Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 23 сентября. Российские теннисистки Евгения Родина и Екатерина Александрова выбыли на стадии 1/4 финала, Маргарита Гаспарян дошла до второго круга, а Варвара Флинк потерпела поражение в стартовом матче.

Видеообзоры матчей доступны на «Чемпионате».

Бертенс обыграла Саккари и вышла в финал турнира в Сеуле