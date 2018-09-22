Димитров доволен своей игрой на Кубке Лэйвера

Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо на выставочном турнире Кубок Лэйвера. 27-летний спортсмен обыграл соперника со счётом 6:1, 6:4.



«Отличный матч. Я хорошо себя чувствовал, интенсивно двигался и ещё лучше подавал. Сейчас у меня позитивный настрой. Но это благодаря не мне, а команде», — цитирует Димитрова Tennis Now.

Выставочный турнир Кубок Лэйвера проходит с 21 по 23 сентября в Чикаго (США). Он назван в честь легендарного австралийского теннисиста Рода Лэйвера.

В состав сборных вошли ведущие игроки мира, включая Новака Джоковича, Джона Иснера и многих других. После первого дня сборная Европы, которую возглавляет Роджер Федерер, переигрывает сборную мира со счётом 3-1.