Южный зачитал зрителям в Санкт-Петербурге ещё одни собственные стихи

После двух полуфинальных матчей в рамках турнира St. Petersburg Open на торжественной церемонии проводов Михаила Южного из тенниса 36-летний теннисист зачитал зрителям стихи собственного сочинения.

Напомним, после победы в первом круге над Мирзой Башичем россиянин неожиданно поблагодарил за поддержку публику в стихах, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.



Закрывается страница,

И ночами мне не спится,

Будто все, как на экране,

Слезы папины и мамы.

Я к истокам возвратился,

Будто заново родился.

«Дружба», теннис и каток,

Брата старшего пинок,

Ну а дальше без пинка

На Ширяевку с утра.

Собираем мы мячи.

Борис Львович, нас учи.

Команда сильная была,

Меня в десятку привела.

Теперь сильней команда стала,

С годами многое узнала.

Судьба такая, да-да-да,

Играть почти до сорока.

Ну вот и время говорит —

Пора страницу обновить.

С женою часто буду я,

Растут два сына-сорванца.

И с оптимизмом я смотрю

На будущую жизнь свою.

Южный поблагодарил стихами болельщиков за поддержку