Южный зачитал зрителям в Санкт-Петербурге ещё одни собственные стихи

После двух полуфинальных матчей в рамках турнира St. Petersburg Open на торжественной церемонии проводов Михаила Южного из тенниса 36-летний теннисист зачитал зрителям стихи собственного сочинения.
Напомним, после победы в первом круге над Мирзой Башичем россиянин неожиданно поблагодарил за поддержку публику в стихах, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
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И ночами мне не спится,
Будто все, как на экране,
Слезы папины и мамы.
Я к истокам возвратился,
Будто заново родился.
«Дружба», теннис и каток,
Брата старшего пинок,
Ну а дальше без пинка
На Ширяевку с утра.
Собираем мы мячи.
Борис Львович, нас учи.
Команда сильная была,
Меня в десятку привела.
Теперь сильней команда стала,
С годами многое узнала.
Судьба такая, да-да-да,
Играть почти до сорока.
Ну вот и время говорит —
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С женою часто буду я,
Растут два сына-сорванца.
И с оптимизмом я смотрю
На будущую жизнь свою.