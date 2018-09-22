Берреттини и Фоньини сыграют в финале St. Petersburg Open в парном разряде

Итальянские теннисисты Маттео Берреттини и Фабио Фоньини стали финалистами турнира в Санкт-Петербурге, обыграв в полуфинале дуэт Максим Мирный (Республика Беларусь)/Филипп Освальд (Австрия) – 7:6 (7:5), 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут. За это время Берреттини и Фоньини записали в свой актив 4 эйса и 2 реализованных брейк-пойнта из 2 и один раз ошиблись на подаче. На счету их соперников 4 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 сделанный брейк.

В финале St. Petersburg Open Берреттини и Фоньини встретятся с Романом Йебавой (Чехия) и Матве Мидделкопом (Нидерланды).

Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 23 сентября. Ебавы и Мидделкоп являются действующими чемпионами турнира в парном разряде.