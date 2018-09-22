Тим в Санкт-Петербурге впервые за два года сыграет в финале на харде

Австрийский теннисист Доминик Тим стал финалистом турнира St. Petersburg Open, обыграв в 1/2 финала испанца Роберто Баутисту-Агута — 6:4, 6:3.

Для восьмой ракетки мира это будет первый финал на харде за последние два года. В 2016 году Тим в решающем матче соревнований в Метце (Франция) потерпел поражение от представителя Франции Луки Пуйе. После этого он принял участие в семи финалах на грунте, три из них завершились его победами.

За трофей в Санкт-Петербурге Тим сразится со словаком Мартином Клижаном, который выиграл все шесть финалов в своей карьере. Матч состоится 23 сентября, начало — в 16:30 мск.

Действующим победителем турнира St. Petersburg Open является босниец Дамир Джумхур.

Тим в Санкт-Петербурге мечтает выиграть первый титул в зале