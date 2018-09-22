Димитров: На Кубке Лэйвера мы ходим вместе обедать и общаемся перед матчами

Болгарский теннисист Григор Димитров поделился впечатлениями от атмосферы на выставочном турнире Кубок Лэйвера. Ранее он одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо.



«Вы всегда можете учиться. Окружение придаёт силы. Когда я нахожусь рядом с этими парнями, это только идёт мне на пользу. Мы ходим вместе обедать, общаемся перед матчами. Я ценю это. Никогда не знаешь, когда услышишь правильные слова, которые в тебе что-то перевернут.



Нужно немного утихомирить своё самолюбие. Это трудно, но когда рядом в раздевалке легенда, то ты пытаешься стать лучше, а тебе готовы помочь советом, который окажется полезным», — приводит слова Димитрова Tennis Now.

Выставочный турнир Кубок Лэйвера проходит с 21 по 23 сентября в Чикаго (США). В состав сборных вошли ведущие игроки мира, включая Новака Джоковича, Джона Иснера и многих других.