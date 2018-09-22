Бертенс: счастлива оказаться в финале, но я так и не показала своей игры

Голландская теннисистка Кики Бертенс проанализировала свою победу в полуфинале турнира в Сеуле (Южная Корея), где она взяла верх над представительницей Греции Марией Саккари (3) со счётом 6:4, 6:2.

«Погода была очень ветреной, мы обе боролись с подачей. Думаю, из-за этого мы совершили много двойных ошибок, особенно в начале игры. Но погода была одинаковой для нас обеих. Я просто продолжала сражаться, и в конце концов она пропустила немного больше ударов.



За всю неделю я так и не показала своей игры, но, конечно, счастлива оказаться в финале. Надеюсь, завтра мне удастся выступить увереннее. Это будет непростой матч, и я собираюсь хорошо подготовиться. Нужно сосредоточиться на нескольких вещах, которые можно улучшить, что не получалось в последних матчах. А затем посмотрим, какой будет результат», — цитирует Бертенс официальный сайт WTA.

В финале соревнований в Сеуле Бертенс сразится с австралийкой Айлой Томлянович.