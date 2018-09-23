Джокович в Кубке Лэйвера потерпел поражение от Андерсона

В рамках выставочного турнира Кубок Лэйвера сербский теннисист Новак Джокович уступил представителю ЮАР Кевину Андерсону — 6:7 (5:7), 7:5, 6:10.

Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. На счету Джоковича 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт. Андерсон совершил 17 эйсов, один раз ошибся на подаче и не сделал ни одного брейка.

Таким образом, сборная мира набрала два очка и сократила отставание от сборной Европы, которую возглавляет швейцарец Роджер Федерер, — 3-7.

Кубок Лэйвера проходит с 21 по 23 сентября в Чикаго (США). В состав сборных вошли ведущие игроки мира, включая Александра Зверева, Джона Иснера и многих других.

Кубок Лэйвера. Чикаго, США



Сборная мира – сборная Европы – 3-7.