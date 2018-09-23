Бертенс взяла верх над Томлянович и стала победительницей турнира в Сеуле

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Сеуле (Южная Корея) под вторым номером, в финальном матче в трёх партиях обыграла австралийку Айлу Томлянович — 7:6 (7:2), 4:6, 6:2.

Продолжительность поединка составила 2 часа и 23 минуты. На счету Бертенс 11 эйсов, 7 ошибок на подаче и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11. Томлянович один раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 6 брейков.

26-летняя уроженка Ватерингена, занимающая 12-ю строчку в рейтинге WTA, выиграла третий титул в сезоне и седьмой — в карьере.

В прошлом году чемпионкой соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. стала Елена Остапенко из Латвии. В текущем розыгрыше турнира она во втором круге проиграла россиянке Екатерине Александровой.