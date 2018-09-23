Поражение Осаки от Каролины Плишковой – в обзоре финала турнира в Токио

Японка Наоми Осака в финальном матче турнира в Токио в двух сетах уступила представительнице Чехии Каролине Плишковой со счётом 4:6, 4:6.

26-летняя уроженка Луони, посеянная на турнире под четвёртым номером, за 1 час 4 минуты прервала 10-матчевую беспроигрышную серию победительницы US Open-2018. Для чешской спортсменки этот титул стал 11-м в карьере, вторым в текущем сезоне и первым на харде с февраля 2017 года.

В личных встречах Плишкова вышла вперёд — 2-1. В 2017 году она прошла Осаку в третьем круге соревнований в Торонто. В этом сезоне японка смогла взять реванш, обыграв чешку в марте на турнире в Индиан-Уэллсе.

В прошлом году турнир в Токио, также именуемый Toray Pan Pacific Open, выиграла датчанка Каролина Возняцки.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».