Вавринка: во втором сете перестал чувствовать уверенность

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка подвёл итоги полуфинального матча St. Petersburg Open с Мартином Клижаном, в котором словак одержал волевую победу со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

«Очень упорный и трудный матч. Я хорошо начал этот поединок, с прямого брейка. Это придало мне уверенность. Я хорошо двигался, играл агрессивно. Во втором сете у меня была возможность сделать брейк. Но я не очень хорошо сыграл, сделал пару ошибок. После этого перестал чувствовать уверенность. А Клижан, наоборот, её почувствовал, стал играть агрессивно. В этом всё дело.



Конечно, сейчас испытываю разочарование и грусть из-за проигрыша. Ведь проиграл я в полуфинале. В третьем сете были самые разные возможности для победы. В целом провёл хороший матч. Это была хорошая неделя. Я разочарован, поскольку мог бы выиграть этот матч», — передаёт слова Вавринки корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.