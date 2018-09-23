Потапова прошла квалификацию и выступит в основной сетке турнира в Ташкенте

Россиянка Анастасия Потапова успешно преодолела финальный отбор турнира в Ташкенте, где в двух сетах обыграла 170-ю ракетку мира японку Мисаки Дои со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа 11 минут. 17-летняя представительница РФ 8 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов. Её 27-летняя соперница выполнила 3 эйса, один раз ошиблась при подаче и сделала 5 брейков. Ранее Потапова и Дои не встречались.

Соперница Потаповой в первом круге соревнований станет известна позже.

Ещё две россиянки, Александра Панова и Варвара Флинк, не смогли пройти квалификацию турнира Tashkent Open. Панова со счётом 5:7, 5:7 уступила сербке Деяне Раданович, а Флинк проиграла представительнице Венгрии Фанни Столлар — 6:7 (4:7), 3:6.