Касаткина победила Цуренко и вышла во второй круг турнира в Ухане

Российская теннисистка Дарья Касаткина удачно стартовала на турнире в Ухане (Китай) с призовым фондом более $ 2 млн, обыграв в первом матче украинку Лесю Цуренко со счётом 6:4, 7:5.

Спортсменки провели на корте 1 час 50 минут и не выполнили ни одного эйса. 21-летняя Касаткина допустила 3 двойные ошибки и сделала 6 брейков. Её соперница 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта. В личных встречах Цуренко ведёт 2-1.

За выход в третий круг соревнований Касаткина поборется либо с Бернардой Пера (США) либо с Сиюй Ван (Китай), которые проведут свой поединок 24 сентября.

Действующей победительницей турнира в Ухане является испанка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она обыграла австралийку Эшли Барти.