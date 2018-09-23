Осака из-за болезни снялась с турнира в Ухане

Японская теннисистка Наоми Осака решила отказаться от участия на турнире в Ухане (Китай), в котором она была посеяна под седьмым номером.

Как сообщает пресс-служба соревнований, у победительницы US Open 2018 обнаружено вирусное заболевание. Ранее Осака вышла в финал турнира в Токио, где в двух партиях проиграла чешке Каролине Плишковой со счётом 4:6, 4:6.

Действующей победительницей турнира в Ухане является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она обыграла австралийку Эшли Барти.

В текущем сезоне в основную сетку соревнований пробились две россиянки — Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. Обеим теннисисткам удалось преодолеть первый круг. Касаткина оказалась сильнее украинки Леси Цуренко, а Павлюченкова взяла верх над латвийкой Анастасией Севастовой.