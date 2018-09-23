Плишкова: рассчитывала на два сета, чтобы сэкономить силы на следующий турнир

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала победу на турнире в Токио, где в финальном матче она взяла верх над японкой Наоми Осакой со счётом 6:4, 6:4.

«Арена просто потрясающая. На протяжении недели мне было здесь очень весело. Приезжаю в Японию последние несколько лет и надеюсь вернуться сюда в следующем году.



Сегодня у меня получалось очень хорошо подавать. Иногда самый сложный матч – это финал, однако порой вам нужно так тяжело сражаться, чтобы попасть туда, и внезапно наступает более лёгкий поединок. Я рассчитывала провести не три, а два сета. Мне нужно было затратить меньше сил, чтобы восстановиться к следующему турниру. С каждой победой моя уверенность возрастает всё больше и больше", — цитирует Плишкову официальный сайт WTA.