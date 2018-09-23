15-я ракетка мира Мертенс на старте турнира в Ухане проиграла Саснович

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс не смогла преодолеть первый круг соревнований в Ухане (Китай), уступив в двух партиях представительнице Беларуси Александре Саснович — 6:7 (5:7), 6:7 (3:7).

Матч продолжался 2 часа 1 минуту. Мертенс выполнила 6 эйсов, совершила 8 ошибок на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Саснович один раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и сделала 4 брейка. В личном противостоянии спортсменок счёт стал 2-0 в пользу 24-летней белоруски.

Следующей соперницей Саснович станет Моника Пуиг из Пуэрто-Рико.

Действующей победительницей турнира в Ухане является француженка Каролин Гарсия.

Ухань. Женщины. Первый круг



Саманта Стосур (Австралия) — Чжан Шуай (Китай) — 2:6, 2:6.