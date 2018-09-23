Фоньини: очень рад выиграть титул, Берреттини — это будущее тенниса

Итальянские теннисисты Маттео Берреттини и Фабио Фоньини не скрывали радостные эмоции после победы в финале St. Petersburg Open в парном разряде, где они оказались сильнее действующих чемпионов турнира — Романа Йебавы (Чехия) и Матве Мидделкопа (Нидерланды) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

«Очень рад, что нам удалось завоевать титул в паре. Мы впервые играли вместе. Маттео – это будущее тенниса. Для нас действительно очень хорошо сложилась эта неделя в Санкт-Петербурге. Надеюсь, увидимся в следующем году», — передаёт слова Фоньини корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Также в интервью на корте впечатлениями поделился Берреттини.

«Это невероятный опыт. Хотел бы поблагодарить Фабио за эту неделю. Он отличный игрок, хочется верить, что мы ещё не раз сыграем вместе», — добавил Маттео.