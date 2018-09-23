Стосур покинула турнир в Ухане после первого круга

Австралийская теннисистка Саманта Стосур не сумела пробиться во второй круг турнира в Ухане (Китай). 34-летняя теннисистка на старте турнира уступила китаянке Чжан Шуай 2:6, 2:6.

Матч продолжался лишь 58 минут. 40-я ракетка мира Шуай сделала 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта. В свою очередь 67-я ракетка мира Стосур 2 раза подавала навылет, не сделала ни одного брейка и допустила 2 двойные ошибки. Отметим, что ранее соперницы встречались трижды. После этой победы Шуай ведёт 3-1.

В следующем круге соревнований в Ухане китаянка встретится с Полоной Херцог из Словении. Призовой фонд этого турнира превышает $2,7 млн. Действующей победительницей турнира является француженка Каролин Гарсия.