Гендиректор турнира в Санкт-Петребурге: уровень тенниса был очень высоким

Генеральный директор турнира в Санкт-Петербурге Александр Медведев подвёл итоги соревнований и выразил удовлетворение в связи с высоким уровнем игры.

«Если говорить о спортивных итогах, то это очень высокий уровень тенниса, конкуренция, уровень противостояние очень высокий. Качественный теннис. И то, что игроки разнообразны по стилю, особенно приятно, потому что это не просто бум-бум-бум, как часто бывает, а действительно все разнообразия тенниса здесь были показаны. И в индивидуальных играх, и в парных встречах.

В этом году стрингеры примерно на 30% больше перетянули ракеток, это означает, что эти ракетки чаще требовалось перетягивать, поскольку были длинные матчи. Зрители пришли как обычно в выходные дни, и в рабочие тоже. Было много мероприятий вокруг: мастер-классы, детские турниры – всё это способствует популяризации тенниса, и модное понятие «здоровый образ жизни» становится реальностью», — сказал Медведев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Победителем турнира стал австриец Доминик Тим, обыгравший в финале словака Мартина Клижана (6:3, 6:1).