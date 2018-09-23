Директор турнира в Рио: очень хотим перейти на «хард» для развития соревнований

Директор турнира Rio Open Луис Карвальо рассказал о желании руководства соревнований перейти на другое покрытие. Также он прокомментировал слухи о возможном участии ряда игроков из первой десятки рейтинга ATP, включая Александра Зверева, Марина Чилича и Доминика Тима. Соревнования пройдут с 18 по 24 февраля 2019 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«Пока я не могу комментировать эти слухи. Мы ведь не знаем планы игроков. Говорить об этом ещё рано. Рафаэль Надаль играл на нашем турнире три года назад, выиграл его. Появление Надаля – очень важный фактор, влияющий на посещаемость. Мы благодарны, что он сыграл тогда. Пока не знаю, планирует ли он сыграть в Акапулько или у нас.

Насколько я знаю, Надаль любит готовиться в центральной части США к турнирам в Индиан-Уэллсе и Майами. Поэтому его желание сыграть на турнире в Акапулько понятно.

Наши планы? Мы никогда не скрывали, что хотим перейти на «хард». Тогда теннисисты будут рассматривать наш турнир в качестве подготовки к Индиан-Уэллсу и Майами.

Соответствующее решение должно принять руководство ATP. Мы понимаем, что многие игроки не хотят, чтобы из расписания исчез турнир на грунте. Но переход на «хард» будет способствовать развитию нашего турнира. Мы будем стремиться к этому», — цитирует Луиса Карвальо Tennis World USA.