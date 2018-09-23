Симон выиграл турнир в Метце

Французский теннисист Жиль Симон стал победителем турнира в Метце (Франция). 39-я ракетка мира Симон в финале в двух сетах обыграл немца Маттиаса Бахингера со счётом 7:6 (7:2), 6:1.

Матч продлился 1 час и 19 минут. Симон сделал 10 эйсов, реализовал 3 брейк-пойнта и допустил 1 двойную ошибку. Его соперник, занимающий 166-е место в рейтинге ATP, 2 раза подал навылет и реализовал 1 брейк-пойнт. При этом Бахингер избежал двойных ошибок. Отметим, что Симон уже в третий раз в карьере обыграл Бахингера, немецкий теннисист ещё ни разу не побеждал француза.

Призовые Симона превысили €89 тыс. Француз выиграл уже второй турнир в нынешнем сезоне и 14-й – в карьере. Призовой фонд турнира в Метце превышал €500 тыс. Соревнования проводятся на «харде».