А. Медведев: особый знак турнира в Петербурге – окончание карьеры Южного

Гендиректор турнира St. Petersburg Open Александр Медведев в качестве одного из важнейших итогов соревнований назвал окончание карьеры Михаила Южного. Российский теннисист закончил карьеру, уступив во втором круге турнира испанцу Роберто Баутисте-Агуту.

«Особый знак турнира-2018, что здесь Михаил Южный закончил свою турнирную карьеру, но очень приятно, что он сказал, что остаётся в теннисе и будет работать, в том числе и в Санкт-Петербурге. И я уверен, что его участие в теннисе будет способствовать появлению новой плеяды наших звёзд.

Мы взяли курс на то, чтобы на турнире были и звёзды, и молодые, подающие надежду игроки. Все сильнейшие российские ребята играли, и был и выходец из России канадец Шаповалов, который с удовольствием приехал и очень хорошо играл. Отмечу также итальянца Берреттини – очень перспективный теннисист. И вот это сочетание звёздности и перспективности даёт особую изюминку», — сказал Медведев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.