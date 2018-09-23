Выступление Билана и ликование Тима – в фотообзоре Spb Open

23 сентября в Санкт-Петербурге на корте «Сибур-Арены» состоялись матчи турнира St. Petersburg Open. В финале австрийский теннисист Доминик Тим нанёс поражение словаку Мартину Клижану со счётом 6:3, 6:1 и стал победителем турнира.

Итальянцы Маттео Берреттини и Фабио Фоньини в финале турнира в парном разряде в двух сетах одолели дуэт Роман Йебавы (Чехия)/Матве Мидделкоп (Нидерланды) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Фоторепортаж с турнира St. Petersburg Open подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Александром Сафоновым.