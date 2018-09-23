Тим: Клижан – опасный соперник, но сегодня я провёл лучший матч на турнире

Австрийский теннисист Доминик Тим, ставший победителем турнира в Санкт-Петербурге, поделился эмоциями от своей виктории. В финале Тим обыграл словака Мартина Клижана со счётом 6:3, 6:1.

«Доволен, что мне удалось прибавлять с каждым матчем. Сегодня я провёл лучший матч на турнире. Сначала игра была очень упорной, но затем я сделал брейк, а дальше уже контролировал матч. Сегодня многое получалось: подачи, удары с задней линии, приём.

Клижан – очень опасный соперник, который может набрать очки, даже стоя на месте. Он провёл отличные матчи на турнире. Мне было важно не терять концентрацию и довести дело до победы. Рад, что всё так и получилось.

Я впервые выиграл титул в зале? Да, но у меня не было психологического барьера. В последние годы у меня многое не получалось на «харде». Но мне очень помогла игра против Рафаэля Надаля в Нью-Йорке. Тогда я понял, что могу побеждать сильнейший на этом покрытии, победа придала мне уверенности. Теперь с нетерпением жду следующих турниров на крытых кортах, буду на них увереннее», — передаёт слова Тима корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.