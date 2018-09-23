Тим: Младенович не говорила, чтобы я не возвращался без титула

Австрийский теннисист Доминик Тим после победы в финале турнира в Санкт-Петербурге над словаком Мартином Клижаном (6:3, 6:1) поделился эмоциями и рассказал о разговоре со своей подругой француженкой Кристиной Младенович, которая ранее также выигрывала турнир в Петербурге.

«Да, конечно, мы говорили с Кристиной и об этом турнире. Ей тут очень нравится. Это что-то особенное: мы оба брали титулы в одном городе, такое нечасто бывает. Мы ещё поговорим про это.

Наставляла ли она меня? Говорила, чтобы не возвращался без победы? Нет, этого она не делала. Я могу вернуться домой даже без титула. Но приятно, что мы оба выигрывали титулы в одном городе. К сожалению, мужской и женский турниры проходят в разные времена года. Когда-нибудь мы просто вернёмся в этот город, без тенниса.

Планирую ли сыграть с Младенович вместе в будущем? Нет, пока таких планов нет. Я ещё слишком слаб, а она добилась больших успехов на турнирах «Большого шлема» в паре. Возможно, в конце карьер мы сыграем вместе", — передаёт слова Тима корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.