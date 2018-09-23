Камельзон: не могу осуждать С. Уильямс за поведение в финале US Open

Член директората турнира, заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон прокомментировал судейский скандал в финале US Open с участием американской теннисистки Серены Уильямс. Также Камельзон отметил, что оргкомитет турнира в Санкт-Петербурге по-прежнему надеется, что Уильямс однажды примет участие в соревнованиях.

«Всё, что там (в финале US Open. – Прим. «Чемпионата») произошло, мне, конечно, очень не нравится. Но надо понимать, отчего это произошло. Оговорюсь, что на вышке был лучший судья, опытный, авторитетный, и ничего отрицательного по его действиям я сказать не могу, потому что по правилам соревнования он был прав. Но вы поймите, что играют тоже люди, и у них у всех тоже есть нервы. И Серена как раз не справилась со своими нервами… А Наоми Осака сделала фантастический старт и выдержала все попытки Серены переломить ситуацию, в итоге американка проиграла сет в чистую.

Я не могу осуждать Серену за то, что она потом в порыве наговорила много всего лишнего. Когда мы с вами скандалим с кем-то, — правы мы или не правы, — мы уже втянулись в скандал. Всё. Поезд уже ушёл, поздно уже, и ничего хорошего в скандале не бывает. Я думаю, что этот психологический надрыв Серены пошёл не от того, что она какая-то злая, она просто не сдержала свои нервы.

Пропал ли после этого у нас интерес к Серене? Не пропал! Наоборот! Если Серена приедет к нам, то весь Питер будет здесь на стадионе, а если тут ещё и Шарапова будет, то мы переплюнем US Open в организационном плане – покажем, как надо проводить соревнования. Хвалиться не хочу, но я нигде не видел, чтобы спортсменов принимали так, как мы. Это по отзывам самих спортсменов», — сказал Камельзон в интервью «Чемпионату».