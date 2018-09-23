Тим: моя главная цель – выиграть «Ролан Гаррос»

Австрийский теннисист Доминик Тим после победы над словаком Мартином Клижаном (6:3, 6:1) в финале турнира в Санкт-Петербурге рассказал о дальнейших планах и задачах на следующий сезон.

«Завтра я планирую отправиться домой, в Вену. Начну тренироваться, в Шанхай поеду свежим и отдохнувшим. Надеюсь, что смогу заработать там ценные очки ATP. В целом я себя отлично чувствую. Перед турниром в Нью-Йорке я болел, но сейчас всё хорошо.

Моя цель – успешно завершить этот сезон. И для этого есть предпосылки. Нужно подняться в рейтинге. А вообще, важнейшей целью является выигрыш «Ролан Гаррос», — передаёт слова Тима корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.