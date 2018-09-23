Камельзон: Шарапова дала предварительное согласие участвовать в турнире в Питере

Член директората турнира в Санкт-Петербурге, заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон рассказал о ситуации с россиянкой Марией Шараповой. Камельзон сообщил, что оргкомитет турнира заручился предварительным согласием Шараповой принять участие в соревнованиях.

«Никто вам сегодня не скажет, как у Шараповой дела. Для этого надо быть при ней, в её команде. Я знаю, что она всё время тренируется в Майами в академии Боллетьери, потому что сам с ней там часто сталкивался. Могу сказать, что там есть все условия для того, чтобы хорошо подготовиться к Australian Open. Прежде всего климатические условия.

Думаю, что если она восстановится, то посмотрим, как она сыграет в Австралии. Там ведь тоже нелегко играть. Последний турнир был с относительно нормальной температурой. А до этого, помните, было 46 градусов? Люди просто падали в обморок. Так что посмотрим, какие будут условия в Австралии в ближайшем январе, а мы постараемся сделать всё, чтобы Шарапова приехала к нам. Её предварительное согласие на это есть», — сказал Камельзон в интервью «Чемпионату».