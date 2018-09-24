Федерер и Зверев уступили Соку и Иснеру в розыгрыше Кубка Лэйвера

На выставочном турнире Кубок Лэйвера, который проходит в Чикаго (США), состоялся очередной матч. Сборная Европы в составе швейцарца Роджера Федерера и немца Александра Зверева потерпела поражение от сборной США, которую представляли Джон Иснер и Джек Сок. Матч завершился со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9 в пользу Сока и Иснера.

Матч продолжался 1 час и 36 минут. Европейцы сделали лишь 1 брейк и выполнили 4 эйса. Их соперники 1 раз подавали навылет и допустили 2 двойные ошибки.

После этого матча счёт в противостоянии сборных Европы и Мира стал 7:8. Победитель противостояния определится в заключительный день соревнований.

В состав сборных вошли ведущие игроки мира, включая Новака Джоковича, Кевина Андерсона, Ника Кирьоса и многих других.