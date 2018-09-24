Сок: чёрт возьми, это просто невероятно, мы обыграли Федерера и Зверева

Американский теннисист Джек Сок поделился эмоциями после победы в паре с соотечественником Джоном Иснером над швейцарцем Роджером Федерером и немцем Александром Зверевым в рамках Кубка Лэйвера 4:6, 7:6 (7:2), 11:9. После этой победы Сборная Мира впервые вышла вперёд в противостоянии со Сборной Европы (8:7).

«Это было просто невероятно! Зрители здорово поддерживали нас! Чёрт возьми! Мы впервые в истории Кубка Лэйвера вывели Сборную Мира вперёд! Чувствую себя замечательно.

Мы сыграли против величайшего теннисиста в истории и парня, который стабильно входит в пятёрку сильнейших! Думаю, что мы не были фаворитами. В течение всех этих дней мы верили в себя, хоть и неудачно начали.

Сможет ли Иснер обыграть Федерера? Чёрт возьми, да!», — приводит слова Сока пресс-служба турнира.