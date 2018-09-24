Федерер обыграл Иснера в матче Кубка Лэйвера

Швейцарский теннисист Роджер Федерер нанёс поражение американцу Джону Иснеру в рамках выставочного турнира Кубок Лэйвера. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» победил со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 10:7. После этой победы Сборная Европы вышла вперёд в противостоянии со Сборной Мира. Текущий счёт – 10:8.

Федерер сделал 15 эйсов, не выиграл ни одного брейк-пойнта и допустил 1 двойную ошибку. Его соперник 17 раз подавал навылет и допустил 3 двойные ошибки.

В заключительный день соревнований состоятся ещё два матча. Немец Александр Зверев сыграет с представителем ЮАР Кевином Андерсоном, а серб Новак Джокович встретится с австралийцем Ником Кирьосом. Сборной Европы достаточно одержать одну победу, чтобы выиграть Кубок Лэйвера.