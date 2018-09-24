Мугуруса победила Ван Эйтванк на турнире в Ухане, выиграв второй сет 6:0

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под 14-м номером, вышла во второй круг. На старте соревнований она в двух партиях обыграла представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» ни разу не подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований в Ухане Мугуруса поспорит с победительницей поединка Виктория Голубич (Швейцария, Q) — Сара Соррибес-Тормо (Испания, Q).

Турнир в Ухане с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября.