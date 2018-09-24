Кар. Плишкова стала 7-й ракеткой мира, Гёргес — 10-й

В обновлённом рейтинге WTA от 24 сентября чешка Каролина Плишкова поднялась на седьмую строчку, немка Юлия Гёргес — на 10-ю.
Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, располагается на 13-й позиции. В топ-100 вошла её соотечественница Анна Блинкова.
Рейтинг WTA. 24 сентября
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061.
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 5506.
3 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 5295.
4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4725.
5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4585.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4555.
7 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4475.
8 (7). Наоми Осака (Япония) — 4390.
9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3912.
10 (11). Юлия Гёргес (Германия) — 3730.
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13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3355...
24 (24). Мария Шарапова (Россия) — 2003...
39 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1335…
41 (42). Екатерина Макарова (Россия) — 1216…
83 (86). Елена Веснина (Россия) — 742…
89 (84). Евгения Родина (Россия) — 699…
98 (102). Анна Блинкова (Россия) — 619.