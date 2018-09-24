Осака поднялась на 3-ю позицию в чемпионской гонке WTA, Кар. Плишкова — на 8-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 24 сентября японка Наоми Осака поднялась на третью строчку, чешка Каролина Плишкова — на восьмую.

Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, располагается на 12-й позиции.

Чемпионская гонка WTA. 24 сентября

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6910.

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5152.

3 (4). Наоми Осака (Япония) — 4351.

4 (3). Петра Квитова (Чехия) — 4250.

5 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 3983.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 3840.

7 (7). Слоан Стивенс (США) — 3824.

8 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 3601.

9 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3532.

10 (10). Элисе Мертенс (Бельгия) — 3080.

…

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2816.

26 (25). Мария Шарапова (Россия) — 1602…

51 (49). Екатерина Макарова (Россия) — 963…

61 (66). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 833…

80 (88). Евгения Родина (Россия) — 678...

90 (89). Анна Блинкова (Россия) — 619…

96 (98). Светлана Кузнецова (Россия) — 582.