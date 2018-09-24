Осака поднялась на 3-ю позицию в чемпионской гонке WTA, Кар. Плишкова — на 8-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 24 сентября японка Наоми Осака поднялась на третью строчку, чешка Каролина Плишкова — на восьмую.
Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, располагается на 12-й позиции.
Чемпионская гонка WTA. 24 сентября
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6910.
2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5152.
3 (4). Наоми Осака (Япония) — 4351.
4 (3). Петра Квитова (Чехия) — 4250.
5 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 3983.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 3840.
7 (7). Слоан Стивенс (США) — 3824.
8 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 3601.
9 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3532.
10 (10). Элисе Мертенс (Бельгия) — 3080.
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12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2816.
26 (25). Мария Шарапова (Россия) — 1602…
51 (49). Екатерина Макарова (Россия) — 963…
61 (66). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 833…
80 (88). Евгения Родина (Россия) — 678...
90 (89). Анна Блинкова (Россия) — 619…
96 (98). Светлана Кузнецова (Россия) — 582.