Тим стал 7-й ракеткой мира, Медведев — 32-й

В обновлённом рейтинге ATP от 24 сентября победитель турнира в Санкт-Петербурге Доминик Тим поднялся на седьмую строчку.
Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 24-й позиции. Его соотечественник Даниил Медведев поднялся на 32-ю строчку.
Рейтинг ATP. 24 сентября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8760.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6900.
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6445.
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5980.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4890.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4715.
7 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3825.
8 (7). Григор Димитров (Болгария) — 3755.
9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595.
10 (10). Джон Иснер (США) — 3470.
…
24 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1605...
32 (35). Даниил Медведев (Россия) — 1287...
68 (69). Андрей Рублёв (Россия) — 795...
85 (84). Евгений Донской (Россия) — 681.