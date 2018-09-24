Ван Цян: победа в Гуанчжоу была очень важна для меня

Китайская теннисистка Ван Цян поделилась впечатлениями от победы на турнире в Гуанчжоу (Китай). В финальном матче она в двух партиях обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 6:1, 6:2.

«Я очень рада, что смогла выиграть этот турнир. Мне нравится выступать в Китае. Здесь много моих друзей, поэтому победа в Гуанчжоу была очень важна для меня», — цитирует Ван Цян официальный сайт тура.

В парном разряде титул завоевали австралийки Моник Адамчак и Джессика Мур, обыгравшие Данку Ковинич из Черногории и Веру Лапко из Беларуси со счётом 4:6, 7:5, [10:4].

«Мы очень рады такому результату. Нам противостояли сильные соперницы, которые хорошо действовали на корте. Мы были лучше в тактическом плане. В решающий момент мы смогли прибавить и были вознаграждены», — сказала Мур.

«Мы здорово сыграли в паре с Джессикой. Зрители были просто великолепны. Мы чувствовали. что они за нас болеют. Так приятно было выступать в такой атмосфере. Это сделало победу особенной», — отметила Адамчак.