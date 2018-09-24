Бертенс: отпраздновать победу точно надо, ради этого мы и играем

Голландская теннисистка Кики Бертенс поделилась впечатлениями от завоевания титула на турнире в Сеуле (Южная Корея). В финале она одолела австралийку Айлу Томлянович — 7:6 (7:2), 4:6, 6:2.

«Я знала, что для победы в финале должна сыграть очень хорошо. Айла — настоящий боец. Она доказала это по ходу турнира. Я понимала, что мне нужно действовать агрессивно и вынуждать соперницу много двигаться по корту. Я старалась использовать всю свою энергию и сохранять позитивный настрой. Это было моей целью.

Всегда приятно возвращаться на турнир, на котором ты раньше побеждала. Мне очень нравится в Сеуле, местные болельщики просто великолепны. Больше всего мне нравится то, что здесь можно расслабиться за пределами корта — сходить по магазинам или посетить отличные рестораны.

Обычно я отмечаю победу вкусной едой и бокалом вина. Не знаю, является ли это хорошей идеей сегодня, так как нужно летать в Ухань ранним рейсом. Но отпраздновать точно надо. Ради этого мы и играем", — цитирует Бертенс официальный сайт тура.