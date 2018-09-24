Симон: ключевым моментом финала стал гейм при счёте 5:6 в первом сете

Французский теннисист Жиль Симон поделился впечатлениями от победы на турнире в Метце (Франция). В финале он обыграл немца Маттиаса Бахингера со счётом 7:6 (7:2), 6:1.

«Я вложил немало энергии в гейм при счёте 5:6 в первом сете. Я чувствовал, что он очень важен для хода встречи. Я старался захватить инициативу в розыгрышах. В итоге мне удалось выиграть тот гейм. Думаю, это стало ключевым моментом матча.

Сейчас я просто хочу сыграть как можно больше", — приводит слова Симона официальный сайт ATP-тура.

33-летний теннисист выиграл этот турнир уже в третий раз в своей карьере. Ранее он становился победителем соревнований в 2010 и 2013 годах. В новом рейтинге ATP от 24 сентября Жиль Симон располагается на 29-й позиции.