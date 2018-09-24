Бушар в двух сетах проиграла Хибино в первом круге турнира в Ташкенте

Канадская теннисистка Эжени Бушар не смогла пробиться во второй круг турнира в Ташкенте (Узбекистан). На старте соревнований она в двух партиях проиграла представительнице Японии Нао Хибино со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Уроженка Уэстмаунта дважды подала навылет совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Узбекистана Хибино поспорит с победительницей поединка Деяна Раданович (Сербия, Q) — Анна Шмидлова (Словакия, 6).

Турнир с призовым фондом $250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинка Катерина Бондаренко.