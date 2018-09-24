Роже-Васслен: очень рад, что мне удалось убедить Маю приехать в Метц

Французские теннисисты Эдуард Роже-Васслен и Николя Маю поделились впечатлениями от победы на турнире в Метце (Франция) в парном разряде. В финале они обыграли британцев Кена и Нила Скупски со счётом 6:1, 7:5.

«Мы с Николя здорово сыграли на этой неделе. Я очень рад, что мне удалось убедить его приехать сюда. Мы завершаем неделю, завоевав титул. Это была великолепная неделя», — приводит слова Роже-Васслена официальный сайт тура.

«Победа на турнире во Франции — это особенное событие. Мы с Роже уже дважды выиграли этот турнир, а для каждого из нас это уже четвёртый трофей. Это огромный успех. Надеемся в следующем году пополнить свою коллекцию здесь», — сказал Маю.

Победителем турнира в Метце в одиночном разряде стал француз Жиль Симон.